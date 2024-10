Gaeta.it - Convegno sul parco del circeo: sport e sostenibilità ambientale in evidenza

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lunedì 21 ottobre, ilNazionale delospiterà ildel: tra”, che conclude la rassegna culturale “Eventi all’Ombra del”, organizzata dalla casa editrice Lab DFG col patrocinio delstesso. L’evento si terrà all’Auditorium del Centro Visitatori, in via Carlo Alberto a Sabaudia, e avrà inizio alle ore 9:00. Durante l’incontro, verranno presentati dati aggiornati sulla praticaiva da Fabio Pagliara, autore del libro “city: la Repubblica del movimento”. Dettagli dell’evento Ilrappresenta un’importante opportunità per discutere il legame tra attivitàiva e, un tema di crescente rilevanza in contesti urbani e naturali.