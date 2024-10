Como-Parma 1-1, Bonny e Paz firmano le reti (Di sabato 19 ottobre 2024) Partita scoppiettante sul prato del Sinigaglia, i ducali colpiscono tre legni Como - Nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A, Como e Parma pareggiano per 1-1, al termine di una partita piuttosto scoppiettante. Al Sinigaglia le reti arrivano tutte nel primo tempo e portano le firme di Bonny e d Ilgiornaleditalia.it - Como-Parma 1-1, Bonny e Paz firmano le reti Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Partita scoppiettante sul prato del Sinigaglia, i ducali colpiscono tre legni- Nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A,pareggiano per 1-1, al termine di una partita piuttosto scoppiettante. Al Sinigaglia learrivano tutte nel primo tempo e portano le firme die d

Parità tra Como e Parma : il primo tempo regala emozioni e un gol per parte - La prima grande occasione è stata per il Como, con Strefezza che, servito da Paz, ha tentato un tiro da buona posizione, ma il suo tentativo è andato alto. La partita si è quindi conclusa con il punteggio di 1-1, un risultato che lascia entrambe le squadre con il rammarico di un’occasione sprecata ma con l’entusiasmo per un gioco vivace e combattuto. (Gaeta.it)

Serie A | Como-Parma 1-1 - Genoa-Bologna 2-2 : la cronaca delle partite - it. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. it seguirà in tempo reale Finalmente ci siamo, dopo due settimane di assenza a causa della sosta per le nazionali, la Serie A torna e lo fa con ben quattro partite in programma oggi, sabato 19 ottobre. (Calciomercato.it)

Video Gol Como-Parma 1-1 - highlights e sintesi - Il Como torna con la testa al campionato dopo la pausa nazionali e deve subito affrontare una diretta concorrente per la salvezza: il Parma. I padroni di casa partono forte al 9' vanno vicini al vantaggio con il solito Nico Paz, che calcia al volo fuori di pochissimo su cross di Strefezza... (Quicomo.it)