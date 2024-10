Come quando eravamo piccoli, l'altro lato di Camilla Filippi per un film dall'assoluta sensibilità (Di sabato 19 ottobre 2024) "Torno ad abbracciare un passato da cui sono scappata". La nostra intervista alla regista, che ad Alice nella Città ha presentato la sua (notevole) opera prima. Il protagonista? Il suo strepitoso zio Gigio. Che cuore grande, dietro il documentario di Camilla Filippi. Un cuore gigantesco, e la sensazione che la sua storia, raccontata con estrema delicatezza, sia in qualche modo la storia di tutti colori che, per vivere, sono dovuti scappare, tagliando di netto parte di quelle radici che sprofondano nel terreno della memoria e dei ricordi. Da questo spunto, e girando attorno ad un protagonista inusuale, ecco Come quando eravamo piccoli. Poco meno di novanta minuti, presentati in anteprima ad Alice nella Città, in cui l'attrice dimostra un certo senso scenico narrando la storia di suo zio. Anzi, di Zio Gigio, legame Movieplayer.it - Come quando eravamo piccoli, l'altro lato di Camilla Filippi per un film dall'assoluta sensibilità Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Torno ad abbracciare un passato da cui sono scappata". La nostra intervista alla regista, che ad Alice nella Città ha presentato la sua (notevole) opera prima. Il protagonista? Il suo strepitoso zio Gigio. Che cuore grande, dietro il documentario di. Un cuore gigantesco, e la sensazione che la sua storia, raccontata con estrema delicatezza, sia in qualche modo la storia di tutti colori che, per vivere, sono dovuti scappare, tagliando di netto parte di quelle radici che sprofondano nel terreno della memoria e dei ricordi. Da questo spunto, e girando attorno ad un protagonista inusuale, ecco. Poco meno di novanta minuti, presentati in anteprima ad Alice nella Città, in cui l'attrice dimostra un certo senso scenico narrando la storia di suo zio. Anzi, di Zio Gigio, legame

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pannelli fotovoltaici : quando utilizzarli - come sceglierli e dove posizionarli - La scelta deve tenere conto, oltre che del contesto e della finalità di utilizzo, anche dei seguenti fattori: la quantità di energia di cui si necessita: sebbene non sempre i pannelli fotovoltaici consentano di soddisfare totalmente il fabbisogno energetico del nucleo familiare, calcolare a quanto questo corrisponde può aiutare nella scelta dei pannelli ed è fondamentale per capire quanti ne ... (Tpi.it)

Samantha De Grenet : «Quando ho scoperto il tumore al seno è stato come un pugno in faccia. Raccontarlo? Ne varrà sempre la pena» - Samantha De Grenet «o ti piace o non ti piace», non ci sono vie di mezzo, e infatti le vie di mezzo non piacciono nemmeno a lei. Schietta, allegra, positiva ma assolutamente ferma... (Leggo.it)

Halloween - quando la zucca è da paura : come realizzarla con il fai da te - Questa si ricollega direttamente alla leggenda del vecchio Jack, un fabbro irlandese che, nella notte del 31 ottobre, si dice vaghi come un fantasma per le strade alla ricerca di un rifugio dopo essere stato rifiutato sia dal. Simbolo per eccellenza di Halloween, come noto, è la zucca intagliata. (Livornotoday.it)