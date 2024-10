Ciclismo su pista: Consonni e Guazzini conquistano il giro ai Mondiali, ma non basta per le medaglie (Di sabato 19 ottobre 2024) Chiara Consonni e Vittoria Guazzini sono tornate in scena dopo essersi laureate Campionesse Olimpiche nella Madison a Parigi 2024, animando l’Americana dei Mondiali di Ciclismo su pista. La coppia italiana è stata protagonista al Velodromo di Ballerup (Danimarca), dove ha cercato il grande risultato ad effetto per chiudere con la ciliegina sulla torta una stagione da urlo, ma purtroppo le nostre portacolori non sono riuscite a salire sul podio e si sono dovute accontentare della quinta piazza. Le azzurre sono state fantastiche quando sono andate in caccia a 55 giri dal termine, andando a riprendere Gran Bretagna e Paesi Bassi in testa alla gara. Consonni e Guazzini hanno poi staccato Archibald ed Evans con grande caparbietà, hanno insistito nell’azione insieme alle olandesi e quando mancavano 35 tornate sono riuscite a conquistare il giro, con gli annessi venti punti. Oasport.it - Ciclismo su pista: Consonni e Guazzini conquistano il giro ai Mondiali, ma non basta per le medaglie Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Chiarae Vittoriasono tornate in scena dopo essersi laureate Campionesse Olimpiche nella Madison a Parigi 2024, animando l’Americana deidisu. La coppia italiana è stata protagonista al Velodromo di Ballerup (Danimarca), dove ha cercato il grande risultato ad effetto per chiudere con la ciliegina sulla torta una stagione da urlo, ma purtroppo le nostre portacolori non sono riuscite a salire sul podio e si sono dovute accontentare della quinta piazza. Le azzurre sono state fantastiche quando sono andate in caccia a 55 giri dal termine, andando a riprendere Gran Bretagna e Paesi Bassi in testa alla gara.hanno poi staccato Archibald ed Evans con grande caparbietà, hanno insistito nell’azione insieme alle olandesi e quando mancavano 35 tornate sono riuscite a conquistare il, con gli annessi venti punti.

