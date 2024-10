Caso migranti in Albania, verso decreto legge in Cdm (Di sabato 19 ottobre 2024) Un decreto legge da varare lunedì in Consiglio dei ministri, quindi operativo dall'indomani. Questo, confermano fonti dell'esecutivo, il veicolo normativo a cui si lavora per la "soluzione" di cui ha parlato ieri la premier Giorgia Meloni dopo la decisione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Il decreto legge, si apprende, dovrebbe tra l'altro rendere norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri, e non più secondaria, come è invece il decreto del ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l'elenco. Quotidiano.net - Caso migranti in Albania, verso decreto legge in Cdm Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Unda varare lunedì in Consiglio dei ministri, quindi operativo dall'indomani. Questo, confermano fonti dell'esecutivo, il veicolo normativo a cui si lavora per la "soluzione" di cui ha parlato ieri la premier Giorgia Meloni dopo la decisione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento deiall'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in. Il, si apprende, dovrebbe tra l'altro rendere norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri, e non più secondaria, come è invece ildel ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l'elenco.

