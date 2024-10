CalmoCobra racconta il segreto del successo di Tananai (Di sabato 19 ottobre 2024) Sentendo CalmoCobra ? il nuovo disco di Tananai appena uscito, che ci s'immagina possa essere della consacrazione, dopo due anni folli che l'hanno riempito di pressioni, per cui è finito a sentirsi dire dal manager, da titolo, "calmo, cobra" ? si fatica a rivederci il meme di Sesso occasionale Europa.today.it - CalmoCobra racconta il segreto del successo di Tananai Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sentendo? il nuovo disco diappena uscito, che ci s'immagina possa essere della consacrazione, dopo due anni folli che l'hanno riempito di pressioni, per cui è finito a sentirsi dire dal manager, da titolo, "calmo, cobra" ? si fatica a rivederci il meme di Sesso occasionale

Tananai - esce il nuovo album “Calmocobra” - Unlimited News - Notizie dal mondo . Al centro delle canzoni di “Calmocobra” sono i rapporti umani e in particolare come questi fanno sentire l’artista, l’emozioni che ne scaturiscono. Composto da 12 tracce, di cui 9 completamente inedite e preceduto dai singoli “Veleno” (disco di platino), “Storie brevi” con Annalisa (doppio disco di platino) e “Ragni”, “Calmocobra” porta alla luce un nuovo ... (Unlimitednews.it)

