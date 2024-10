Calabria protagonista con il viaggio enogastronomico “Aromi d’Italia”: alla scoperta dei sapori locali (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Calabria è al centro di un’iniziativa del Ministero del Turismo che mira a valorizzare la gastronomia italiana, candidata a diventare Patrimonio dell’Unesco. Questo progetto, intitolato “Aromi d’Italia”, offre un’esperienza unica di turismo che combina sapori autentici e patrimoni storici. L’evento ha avuto luogo nella Locride, con l’obiettivo di mettere in luce le eccellenze culinarie locali, come il bergamotto e la nduja, e di promuovere le meraviglie archeologiche della regione. Un’iniziativa per il turismo calabrese Il viaggio enogastronomico è stato inaugurato dall’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio calabrese. “Questo viaggio – ha affermato – rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere il turismo nella nostra regione. Gaeta.it - Calabria protagonista con il viaggio enogastronomico “Aromi d’Italia”: alla scoperta dei sapori locali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laè al centro di un’iniziativa del Ministero del Turismo che mira a valorizzare la gastronomia italiana, candidata a diventare Patrimonio dell’Unesco. Questo progetto, intitolato “”, offre un’esperienza unica di turismo che combinaautentici e patrimoni storici. L’evento ha avuto luogo nella Locride, con l’obiettivo di mettere in luce le eccellenze culinarie, come il bergamotto e la nduja, e di promuovere le meraviglie archeologiche della regione. Un’iniziativa per il turismo calabrese Ilè stato inaugurato dall’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio calabrese. “Questo– ha affermato – rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere il turismo nella nostra regione.

