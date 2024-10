.com - Bologna, allerta rossa: evacuati scantinati e primi piani vicini ai fiumi. Abitanti obbligati a lasciare le case

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 19 ottobre 2024)– Piano d’emergenza, a, a causa dell’meteoemanata dalla Protezione civile regionale per la giornata di oggi, 19 ottobre 2024, e del protrarsi delle piogge persistenti. Previsto un innalzamento del livello del fiume Reno e dei torrenti Savena e Ravone, tale da far prefigurare esondazioni in alcuni punti del territorio comunale L'articoloaileproviene da Firenze Post.