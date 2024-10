Bergamonews.it - BCC in provincia di Bergamo: oltre 5 miliardi di raccolta diretta

(Di sabato 19 ottobre 2024) BCC indidie 3,5di euro di impieghi. In diminuzione le sofferenze del 24,9% rispetto all’anno precedente. Sono 29 i Comuni in cui il Credito Cooperativo rappresenta l’unica presenza bancaria. Venerdì 18 e sabato 19 ottobre a Firenze il Convegno Studi della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo “Est modus in rebus: intelligenza artificiale e centralità della persona nelle banche di relazione”. Alessandro Azzi: “Sì a una tecnologia che abiliti nuovi e ulteriori livelli di prossimità e relazione tra BCC e comunità in cui operano”. Le BCC presenti nelladi, con 117 sportelli in 90 comuni (in 29 dei quali come unica presenza bancaria), confermano un buon posizionamento di mercato: 5die 3,5di euro di impieghi.