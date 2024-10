Atletica leggera: la Svezia trionfa nella prova cross country ai campionati mondiali master di Göteborg (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 20 agosto 2024, il parco Slottsskogen di Göteborg ha ospitato la prova cross country da 8 km, categoria M45, un evento significativo nell’ambito dei campionati mondiali master di Atletica leggera. Questa competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, dando vita a una giornata di sport e celebrazione per gli atleti masters. La Svezia ha avuto la meglio, aggiudicandosi la vittoria nella categoria a squadre, e l’evento ha messo in risalto le sfide e le gioie del mondo dell’Atletica leggera. La vittoria della Svezia La squadra M45 della Svezia ha capitalizzato il suo potenziale, conquistando il primo posto con un tempo complessivo di 1h21’14”. I membri del team, Adhanom Abraha, Fredrik Uhrbom e Niklas Berglund, hanno dimostrato una prestazione eccezionale, con i singoli tempi di 25’58”, 26’37” e 28’39” rispettivamente. Gaeta.it - Atletica leggera: la Svezia trionfa nella prova cross country ai campionati mondiali master di Göteborg Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 20 agosto 2024, il parco Slottsskogen diha ospitato lada 8 km, categoria M45, un evento significativo nell’ambito deidi. Questa competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, dando vita a una giornata di sport e celebrazione per gli atletis. Laha avuto la meglio, aggiudicandosi la vittoriacategoria a squadre, e l’evento ha messo in risalto le sfide e le gioie del mondo dell’. La vittoria dellaLa squadra M45 dellaha capitalizzato il suo potenziale, conquistando il primo posto con un tempo complessivo di 1h21’14”. I membri del team, Adhanom Abraha, Fredrik Uhrbom e Niklas Berglund, hanno dimostrato una prestazione eccezionale, con i singoli tempi di 25’58”, 26’37” e 28’39” rispettivamente.

