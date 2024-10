Andrew Garfield: Jessica Chastain ha sospeso The Eyes of Tammy Faye per farlo stare con la madre malata (Di sabato 19 ottobre 2024) Andrew Garfield si apre sulla morte della madre ed elogia la troupe e il cast di The Eyes of Tammy Faye per averlo aiutato a superare la perdita. Il candidato a due premi Oscar, Andrew Garfield, ha recentemente dichiarato di essere "davvero molto grato" per il tempo trascorso sul set di Gli occhi di Tammy Faye insieme alla co-protagonista Jessica Chastain, che alla fine lo ha aiutato a tornare a casa per stare con sua madre Lynn nei suoi ultimi giorni prima di morire di cancro al pancreas. "È stato incredibile che David Greenbaum della Searchlight Pictures e Jessica abbiano riorganizzato il programma all'ultimo minuto, sospendendo le riprese in North Carolina per qualche giorno, in modo che potessi tornare in Inghilterra e stare con mia madre per 10 Movieplayer.it - Andrew Garfield: Jessica Chastain ha sospeso The Eyes of Tammy Faye per farlo stare con la madre malata Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024)si apre sulla morte dellaed elogia la troupe e il cast di Theofper averlo aiutato a superare la perdita. Il candidato a due premi Oscar,, ha recentemente dichiarato di essere "davvero molto grato" per il tempo trascorso sul set di Gli occhi diinsieme alla co-protagonista, che alla fine lo ha aiutato a tornare a casa percon suaLynn nei suoi ultimi giorni prima di morire di cancro al pancreas. "È stato incredibile che David Greenbaum della Searchlight Pictures eabbiano riorganizzato il programma all'ultimo minuto, sospendendo le riprese in North Carolina per qualche giorno, in modo che potessi tornare in Inghilterra econ miaper 10

