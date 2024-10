Pronosticipremium.com - ? Pronostico Milan – Udinese (19 Ottobre 2024, ore 18:00)

(Di sabato 19 ottobre 2024) La sfida tra, in programma sabato 19alle ore 18:00, si preannuncia come uno dei match più interessanti della giornata. Dopo il recente passo falso del, i rossoneri cercano il riscatto contro unache sta mostrando un buon rendimento. Analizziamo la situazione delle due squadre, le probabili formazioni e ilconsigliato.: Riscatto Necessario Ilè reduce da una sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina, una partita caratterizzata da errori incredibili dal dischetto, con due rigori falliti dai rossoneri. La squadra di Paulo Fonseca, pur avendo interrotto una striscia di tre vittorie consecutive, resta in sesta posizione in classifica con 11 punti. Tuttavia, il tecnico portoghese è sotto pressione a causa della gestione dello spogliatoio e di un gioco troppo offensivo ma poco efficace.