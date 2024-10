Yulia e Giglio, avvicinamento bollente: cosa è successo stanotte al GF – VIDEO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Scena bollente al Grande Fratello: Giglio e Yulia sotto lo stesso piumone. I fan si scatenano, cosa è successo stanotte. L'articolo Yulia e Giglio, avvicinamento bollente: cosa è successo stanotte al GF – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Yulia e Giglio, avvicinamento bollente: cosa è successo stanotte al GF – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Scenaal Grande Fratello:sotto lo stesso piumone. I fan si scatenano,. L'articoloal GF –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giglio e Yulia al Grande Fratello dormono insieme e c’è un bel movimento di piumone - C’è una grandissima intesa con Giglio, il rapporto sta crescendo ma con buone basi, sincerità, intesa, complicità e semplicità. Posso decidere liberamente di avere tutti i morosi che mi pare. È un rapporto puro. Un quarantenne toscano fuori dai giri televisivi. “È stata solo una frequentazione estiva, ci siamo detti che ci saremmo aspettati dopo il reality ma lasciandoci le porte aperte. (Biccy.it)

Yulia Bruschi delusa da Giglio al Grande Fratello : fraintendimenti a letto - Pare sia solo questione di tempo fino ad assistere ad un loro avvicinamento concreto. Tra i due, inoltre, si respira una certa tensione erotica che spinge molti a credere che, ben presto, si lasceranno andare alla passione. Nello specifico, la giovane si aspettava che il ragazzo decidesse di rimanere a dormire nel letto insieme a lei. (Tutto.tv)

Grande Fratello - Giglio in difficoltà : chiarire la sua posizione con Yulia - . Ecco cosa è emerso Grande Fratello, Giglio si trova in difficoltà. Da diverse settimane il giovane modello ha instaurato un bellissimo legame d’amicizia con Yulia. Grande Fratello, Giglio in difficoltà: il concorrente preferisce chiarire la sua posizione con Yulia. La modella cerca subito di frenare il concorrente invitando il giovane a non prendere posizioni. (361magazine.com)