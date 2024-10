Virus Oropouche, a rischio trasmissione sessuale: trovato nello sperma (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' a rischio trasmissione sessuale il Virus Oropouche che ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' ailche ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Virus Oropouche - a rischio trasmissione sessuale : trovato nello sperma - Possibilità di contagio da uomo a uomo. La scoperta italiana nel liquido seminale di un viaggiatore italiano di ritorno da Cuba, al quale era stata diagnosticata l’infezione oltre due settimane prima E' a rischio trasmissione sessuale il virus Oropouche che ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato […]. (Sbircialanotizia.it)

Virus Oropouche - a rischio trasmissione sessuale : trovato nello sperma - La possibilità indicata dal nostro studio, che l'infezione possa essere trasmessa tramite rapporti sessuali, è un campanello d'allarme da non sottovalutare". Si tratta di un patogeno diffuso normalmente nella regione amazzonica e trasmesso all'uomo dalle punture di insetti: in particolare il culicoides paraensis, un moscerino diffuso in tutto il continente americano, dagli Stati Uniti sino ... (Liberoquotidiano.it)

Virus Oropouche - a rischio trasmissione sessuale : trovato nello sperma - La scoperta, pubblicata su Emerging Infectious Diseases, rivista del Cdc, agenzia federale Usa per la prevenzione e il controllo delle malattie, apre nuovi e importanti scenari di salute pubblica e suggerisce che la trasmissione dell'infezione potrebbe avvenire anche tramite contatto sessuale oltre che attraverso la puntura di insetti. (Liberoquotidiano.it)