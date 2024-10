Usura ed estorsioni, due arresti: nei guai un detenuto affiliato del clan camorristico Pecoraro-Renna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due arresti nel salernitano per Usura e tentata estorsione: a finire nei guai, due persone già detenute, una delle quali ritenuta affiliata al clan camorristico Pecoraro-Renna, attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Battipaglia e zone limitrofe. E' stata eseguita, dunque, dalla Salernotoday.it - Usura ed estorsioni, due arresti: nei guai un detenuto affiliato del clan camorristico Pecoraro-Renna Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Duenel salernitano pere tentata estorsione: a finire nei, due persone già detenute, una delle quali ritenuta affiliata al, attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Battipaglia e zone limitrofe. E' stata eseguita, dunque, dalla

