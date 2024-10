“Una Manovra classista, il prezzo più alto lo pagano lavoratori e pensionati”: parla l’economista Fassina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sostenuto che non sarebbe stata una bestemmia chiedere sacrifici ai banchieri. Eppure lo stesso Giorgetti lo scorso anno ha praticamente fatto marcia indietro sulla tassa sugli extra-profitti sugli istituti di credito. Stefano Fassina, economista e oggi presidente dell’associazione Patria e Costituzione, come valuta la soluzione che ha escogitato il ministro in questa Manovra per le banche? “Qui non si tratta di valutazioni soggettive. Qui ‘parlano’ senza alcuna distorsione politica i numeri. Sono scritti nel Documento programmatico di bilancio, a pagina 18. Lo sbandierato ‘contributo delle banche’ è semplicemente il rinvio di un anno nell’utilizzo delle detrazioni fiscali. Nel 2026 e nel 2027 recuperano quanto anticipato. Lanotiziagiornale.it - “Una Manovra classista, il prezzo più alto lo pagano lavoratori e pensionati”: parla l’economista Fassina Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sostenuto che non sarebbe stata una bestemmia chiedere sacrifici ai banchieri. Eppure lo stesso Giorgetti lo scorso anno ha praticamente fatto marcia indietro sulla tassa sugli extra-profitti sugli istituti di credito. Stefano, economista e oggi presidente dell’associazione Patria e Costituzione, come valuta la soluzione che ha escogitato il ministro in questaper le banche? “Qui non si tratta di valutazioni soggettive. Qui ‘no’ senza alcuna distorsione politica i numeri. Sono scritti nel Documento programmatico di bilancio, a pagina 18. Lo sbandierato ‘contributo delle banche’ è semplicemente il rinvio di un anno nell’utilizzo delle detrazioni fiscali. Nel 2026 e nel 2027 recuperano quanto anticipato.

