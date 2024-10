Tributo ai Queen al Teatro Nuovo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa sera, alle 21, fa tappa al Teatro Nuovo di San Marino la tournée italiana di ’Diego Basso Plays Queen’, progetto ideato dal direttore d’orchestra Diego Basso, che attraversa, grazie alle sfumature della musica pop sinfonica, i brani immortali della band britannica, fondata nel 1970 da Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, e divenuta una delle più popolari e influenti rock band al mondo. Non un semplice Tributo, ma un riarrangiamento completo in versione sinfonica dei brani più noti dei Queen, portato in concerto sui palchi di tutta Italia dall’Orchestra ritmico sinfonica italiana, diretta da Basso, dai vocalist e solisti di Art Voice Academy, Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo, Matteo Simioni, Manolo Soldera, e con la voce lirica del soprano Claudia Sasso. Ilrestodelcarlino.it - Tributo ai Queen al Teatro Nuovo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa sera, alle 21, fa tappa aldi San Marino la tournée italiana di ’Diego Basso Plays’, progetto ideato dal direttore d’orchestra Diego Basso, che attraversa, grazie alle sfumature della musica pop sinfonica, i brani immortali della band britannica, fondata nel 1970 da Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, e divenuta una delle più popolari e influenti rock band al mondo. Non un semplice, ma un riarrangiamento completo in versione sinfonica dei brani più noti dei, portato in concerto sui palchi di tutta Italia dall’Orchestra ritmico sinfonica italiana, diretta da Basso, dai vocalist e solisti di Art Voice Academy, Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo, Matteo Simioni, Manolo Soldera, e con la voce lirica del soprano Claudia Sasso.

