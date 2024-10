Traffico illecito di rifiuti e frode, nei guai tre imprenditori messinesi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ben 55 tonnellate di immondizia smaltite irregolarmente per abbattere i costi. Questo il dato più evidente dopo il blitz dei carabinieri che hanno notificato il divieto temporaneo a svolgere attività imprenditoriale per tre imprenditori messinesi accusati di Traffico illecito di rifiuti e frode Messinatoday.it - Traffico illecito di rifiuti e frode, nei guai tre imprenditori messinesi Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ben 55 tonnellate di immondizia smaltite irregolarmente per abbattere i costi. Questo il dato più evidente dopo il blitz dei carabinieri che hanno notificato il divieto temporaneo a svolgere attivitàale per treaccusati didi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gestione illecita dei rifiuti nel Messinese: divieto di esercizio per 3 imprenditori. Sequestrati complessi aziendali e quote sociali - L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha svelato un sistema organizzato dalle tre imprese aggiudicatarie dei servizi di raccolta rifiuti in alcuni comuni della pro ... (messina.gazzettadelsud.it)

Prosciolto imprenditore barcellonese dall’accusa di riciclaggio - Disposto, inoltre, il dissequestro per oltre 800 mila euro e annullata la condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere per il socio di Agrumigel Srl Antonino Imbesi, giovane... Vai all'articolo ... (24live.it)

Carceri, parte da Messina il progetto nazionale a tutela della polizia penitenziaria - L'iniziativa presentata alla Camera. Poi i sopralluoghi del Conaippe ai penitenziari di Messina, Barcellona e Catania ... (tempostretto.it)