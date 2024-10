Temporali in arrivo, attesi fino a 90 millimetri di pioggia e piene dei fiumi: torna l'allerta rossa sulla Romagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si annuncia un sabato fortemente perturbato, con la Protezione Civile dell'Emilia Romagna che ha diramato un'allerta Temporali, piene dei fiumi sulla fascia pianeggiante ed arancione per Temporali, piene dei fiumi e frane sul resto del territorio. Sabato, dettaglia la Protezione Civile Forlitoday.it - Temporali in arrivo, attesi fino a 90 millimetri di pioggia e piene dei fiumi: torna l'allerta rossa sulla Romagna Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si annuncia un sabato fortemente perturbato, con la Protezione Civile dell'Emiliache ha diramato un'deifascia pianeggiante ed arancione perdeie frane sul resto del territorio. Sabato, dettaglia la Protezione Civile

Maltempo - diramata l'allerta meteo : "Pericolo piene e temporali" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY È di nuovo allerta maltempo sul bolognese. Con la nuova ondata di pioggia – che, come previsto, durerà per tutta la settimana – la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino valido da giovedì 17 ottobre fino alla mezzanotte di... (Bolognatoday.it)

Temporali e piene dei fiumi - 24 ore di allerta arancione su tutta la provincia di Piacenza - Temporali e piene dei fiumi, 24 ore di allerta arancione su tutta la provincia di Piacenza. A diramarla la protezione civile dell’Emilia-Romagna, con un bollettino valido a partire dalla mezzanotte del 17 ottobre fino alla mezzanotte del 18 ottobre. Per la giornata di domani, giovedì 17... (Ilpiacenza.it)

Torna il maltempo in Romagna : allerta meteo per temporali - vento e piene dei fiumi - Aumenta lo stato di allerta rispetto al bollettino meteo emesso ieri. Nell'aggiornamento fornito da Arpae e Agenzia regionale per la Protezione civile, l'allerta meteo in corso oggi rimane 'arancione' per vento nella provincia di Forlì-Cesena dove si aggiunge un'allerta 'gialla' per piene dei... (Cesenatoday.it)