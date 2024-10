Stellantis, Sbarra: “Presenti un piano e il governo faccia da garante” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Siamo qui per lanciare un grido di allarme e per chiedere a Stellantis di presentare un serio piano industriale, per rilanciare il settore. Chiediamo a Tavares coerenza con gli impegni presi col sindacato e il governo circa la necessita di alzare la capacità produttiva, di portare a saturazione tutti gli impianti, di rafforzare gli investimenti e salvaguardare e tutelare i posti di lavoro diretti e dell’indotto”. Lo ha detto il segretario generale della CISL Luigi Sbarra alla manifestazione dei sindacati metalmeccanici del settore automotive. “Al governo chiediamo di essere garante di questo percorso, ogni incentivo deve essere riconosciuto a valle e non a monte della presentazione di un serio e credibile piano industriale”, ha aggiunto. Lapresse.it - Stellantis, Sbarra: “Presenti un piano e il governo faccia da garante” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Siamo qui per lanciare un grido di allarme e per chiedere adi presentare un serioindustriale, per rilanciare il settore. Chiediamo a Tavares coerenza con gli impegni presi col sindacato e ilcirca la necessita di alzare la capacità produttiva, di portare a saturazione tutti gli impianti, di rafforzare gli investimenti e salvaguardare e tutelare i posti di lavoro diretti e dell’indotto”. Lo ha detto il segretario generale della CISL Luigialla manifestazione dei sindacati metalmeccanici del settore automotive. “Alchiediamo di esseredi questo percorso, ogni incentivo deve essere riconosciuto a valle e non a monte della presentazione di un serio e credibileindustriale”, ha aggiunto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis : Conte - 'governo chiami azienda a chiarire piano per l'Italia' - Roma, 18 ott (Adnkronos) - "E' assolutamente necessario che il governo chiami Stellantis a chiarire le strategie e il piano per l'Italia, perchè quello che abbiamo capito ascoltando Tavares in Parlamento è che non hanno assolutamente nessun progetto per l'Italia, nessuna idea chiara che non siano gli incentivi". (Liberoquotidiano.it)

Stellantis : Calenda - 'dalle opposizioni un piano industriale - al governo non importa nulla?' - Lo ha detto Carlo Calenda a margine della manifestazione su Stellantis. E invece sembra non importargli niente". . E' un dettagliatissimo piano industriale per l'automotive. Ci piacerebbe avere una interlocuzione con il governo, che dovrebbe essere unito alle opposizioni, che non sono una controparte. (Liberoquotidiano.it)

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - Ma ha anche rassicurato: «Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare l’Italia o che qualcuno sfidi la nostra leadership. Mi chiedono se voglio vendere siti, la mia risposta è no. Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare la nostra posizione, lotteremo come dannati per mantenerla». Le opposizioni: «Da Tavares nessuna risposta concreta» A storcere il naso di fronte alle parole di ... (Open.online)