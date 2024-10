Stellantis invia volantini nelle fabbriche prima dello sciopero: “Con le polemiche non si risolve nulla”. Fiom: “Un’intimidazione” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Stellantis siamo tutti e tutte noi. Con le polemiche non si risolve nulla. Capaci di competere con i migliori. #coraggio #intraprendenza #responsabilità”. Il giorno prima dello sciopero generale, nelle bacheche aziendali degli stabilimenti Stellantis di Mirafiori e Pomigliano sono comparsi diversi volantini. Sfondo blu, logo Stellantis in alto. E un messaggio che ricalca le parole pronunciate dal presidente del gruppo John Elkann nei giorni precedenti: “Oggi, come è accaduto in ognuno dei momenti difficili della nostra storia, intendiamo affrontare i problemi lavorando seriamente, insieme alle nostre persone e contando sugli elementi fondamentali dello ‘spirito Fiat’ – aveva detto Elkann – coraggio per superare le difficoltà; intraprendenza per costruire il futuro; e senso di responsabilità verso le comunità a cui siamo legati. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis invia volantini nelle fabbriche prima dello sciopero: “Con le polemiche non si risolve nulla”. Fiom: “Un’intimidazione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “siamo tutti e tutte noi. Con lenon si. Capaci di competere con i migliori. #coraggio #intraprendenza #responsabilità”. Il giornogenerale,bacheche aziendali degli stabilimentidi Mirafiori e Pomigliano sono comparsi diversi. Sfondo blu, logoin alto. E un messaggio che ricalca le parole pronunciate dal presidente del gruppo John Elkann nei giorni precedenti: “Oggi, come è accaduto in ognuno dei momenti difficili della nostra storia, intendiamo affrontare i problemi lavorando seriamente, insieme alle nostre persone e contando sugli elementi fondamentali‘spirito Fiat’ – aveva detto Elkann – coraggio per superare le difficoltà; intraprendenza per costruire il futuro; e senso di responsabilità verso le comunità a cui siamo legati.

