Sonia no Paolo Bonolis ha visto Ballando con le Stelle | arriva la ‘sgridata’

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova edizione dicon leè un successo, ovviamente anche di pubblico, ma c’è una concorrente che più degli altri viene tirata in ballo. ÈBruganelli, che in sole tre puntate è sicuramente la vip più criticata in assoluto. Anche e soprattutto nei giorni successivi alla puntata del sabato sera. Interviene lei, intervengono i colleghi, i personaggi noti nei salotti tv, Milly Carlucci, l’ex marito, insomma tutti. E oggi si torna a parlare di lei perché ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove risponde anche a tante domande, oltre a svelare alcuni retroscena privati. Per esempio, è vero che avrebbe voluto più un posto in giuria che in pista? “All’inizio la giuria era l’unico posto dove mi vedevo, la sentivo come la mia comfort zone. Pensavo di poterci stare bene”, dice al quotidiano.