Si chiama Ponte “La Familiare” il nuovo collegamento tra la Ginestra e via della Sugherella a Montevarchi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Si chiama Ponte “La Familiare” il nuovo collegamento tra la Ginestra e via della Sugherella e che unisce il Nord e il Sud della città. Un intervento dal costo complessivo di 790 mila euro, 440 mila dei quali finanziati con risorse del PNRR, circa 305mila euro con fondi comunali e 44mila euro con risorse ministeriali. Il taglio del nastro è stato accompagnato dalla novità del nome del Ponte “La Familiare”, fortemente voluto dall’Amministrazione Chiassai Martini, battezzato con una dedica speciale: “Alle donne e agli uomini che con il loro lavoro hanno contribuito all’emancipazione sociale ed economica della nostra comunità” riportata nelle targhe messe all’inizio dei passi pedonali. Lanazione.it - Si chiama Ponte “La Familiare” il nuovo collegamento tra la Ginestra e via della Sugherella a Montevarchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Si“La” iltra lae viae che unisce il Nord e il Sudcittà. Un intervento dal costo complessivo di 790 mila euro, 440 mila dei quali finanziati con risorse del PNRR, circa 305mila euro con fondi comunali e 44mila euro con risorse ministeriali. Il taglio del nastro è stato accompagnato dalla novità del nome del“La”, fortemente voluto dall’Amministrazione Chiassai Martini, battezzato con una dedica speciale: “Alle donne e agli uomini che con il loro lavoro hanno contribuito all’emancipazione sociale ed economicanostra comunità” riportata nelle targhe messe all’inizio dei passi pedonali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellone chiama il pubblico per il Pontedera : "Può dare la spinta in più alla nostra Vis" - E in previsione di Vis-Ternana 6 giorni dopo. Ci saranno dunque avvicendamenti, "anche in base alle caratteristiche dell’avversario". E un primato alla portata degli uomini di Stellone: la terza vittoria nelle prime 4 gare, cosa che ai biancorossi non è mai riuscita nella C maggiore. Intanto c’è da registrare un Joel Obi tornato in gruppo: "Sì, da ieri è a pieno regime, cercheremo di inserirlo ... (Sport.quotidiano.net)

Cheick investito e ucciso sulla Pontebbana : nuove indagini sull?auto dell?infermiera che ha chiamato i soccorsi - NERVESA (TREVISO) - L?autopsia sul corpo di Cheick Tidiane Bance conferma l?investimento fatale. Il 18enne è morto per un violentissimo trauma cranico. Un solo colpo, sulla parte... (Ilgazzettino.it)

Cheick investito e ucciso sulla Pontebbana : nuove indagini sull?auto dell?infermiera che ha chiamato i soccorsi - NERVESA (TREVISO) - L?autopsia sul corpo di Cheick Tidiane Bance conferma l?investimento fatale. Il 18enne è morto per un violentissimo trauma cranico. Un solo colpo, sulla parte... (Ilgazzettino.it)