Sesso, piercing e suore lesbiche nude al teatro di Stoccarda nell'opera Holzinger, 18 spettatori con nausea - VIDEO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalle scene reali di Sesso agli attori che si facevano fare piercing in diretta non nascondendo il sangue, per alcuni spettatori lo spettacolo era "troppo forte e impressionante" Sesso, piercing, suore nude e sangue sono sono alcuni degli elementi che la regista Florentina Holzinger ha inseri Ilgiornaleditalia.it - Sesso, piercing e suore lesbiche nude al teatro di Stoccarda nell'opera Holzinger, 18 spettatori con nausea - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalle scene reali diagli attori che si facevano farein diretta non nascondendo il sangue, per alcunilo spettacolo era "troppo forte e impressionante"e sangue sono sono alcuni degli elementi che la regista Florentinaha inseri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conegliano a fianco dell'Ulss 2 per la promozione degli screening - La Prosecco Doc Imoco Conegliano si dimostra ancora una volta sensibile riguardo il tema della prevenzione e anche quest’anno scende in campo a fianco dell’Ulss 2 per la promozione degli screening: pr ... (today.it)

Sancta, l’Opera dello scandalo che scuote la Germania con protagoniste suore nude e lesbiche (VIDEO) - 18 spettatori traumatizzati hanno dovuto sottoporsi a cure specifiche dopo aver visto l'opera, che abbraccia l'uso più sacrilego di un crocifisso dai tempi dell'Esorcista. (gay.it)

La prima legge sui rider entra in vigore: cosa cambia - Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le nuove norme che tutelano i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali ... (europa.today.it)