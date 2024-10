Serie A Femminile, 7a giornata: dove vedere le partite in diretta tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un doppio confronto ad alta quota, una domenica con punti pesantissimi in palio sia all’Arena Civica di Milano sia al Tre Fontane di Roma. La 7a giornata si infiamma con Inter-Juventus (diretta su DAZN e Rai Sport) e Roma-Milan, due sfide fondamentali ai fini della classifica. Le nerazzurre, a un Europa.today.it - Serie A Femminile, 7a giornata: dove vedere le partite in diretta tv Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un doppio confronto ad alta quota, una domenica con punti pesantissimi in palio sia all’Arena Civica di Milano sia al Tre Fontane di Roma. La 7asi infiamma con Inter-Juventus (su DAZN e Rai Sport) e Roma-Milan, due sfide fondamentali ai fini della classifica. Le nerazzurre, a un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calendario 4^ giornata Superlega 2024/2025 volley : programma - orari e diretta tv - it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. 00 Sir Susa Vim Perugia-Cisterna Volley – Diretta volleyballworld. (Sportface.it)

Calendario 3^ giornata Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : programma - orari e diretta tv - tv DOMENICA 20 OTTOBRE 16. tv 17. tv 18. 00 Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini Mc Restauri Perugia – Diretta volleyballworld. Si inizia sabato 19 ottobre con il derby piemontese tra Pinerolo e Cuneo, mentre domenica i riflettori si sposteranno sul big match tra Milano e Novara. tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. (Sportface.it)

Campionato Primavera 1 - 8ª giornata : diretta TV e streaming partite Sportitalia - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024-2025 – 8ª GIORNATA Cagliari-Sassuolo sabato 19 ottobre ore 11 – diretta streaming Primavera TV (disponibile su sito e app Sportitalia) Lecce-Inter sabato 19 ottobre ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Empoli-Bologna sabato 19 ottobre ore 13 – diretta streaming Primavera TV (disponibile su sito e app ... (Inter-news.it)