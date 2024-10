Selvaggia Lucarelli replica alle ultime dichiarazioni di Sonia Bruganelli: "Confusa e manipolatrice" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ospite a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli ha commentato la recente intervista di Sonia Bruganelli al Corriere della Sera. Comingsoon.it - Selvaggia Lucarelli replica alle ultime dichiarazioni di Sonia Bruganelli: "Confusa e manipolatrice" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ospite a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano,ha commentato la recente intervista dial Corriere della Sera.

“E ora vediamo”. Ballando con le stelle - il maestro di Sonia Bruganelli ‘avverte’ Selvaggia Lucarelli - L'articolo “E ora vediamo”. Nei giorni scorsi non sono mancate nuove frecciatine tra la giurata e la concorrente. “Pronta? Ora ti facciamo vedere”. Lei, psicologicamente, è rimasta ferita…”, ha detto la giornalista. Tutto si aspettava tranne un altro scontro. Il ballerino, che fa coppia in gara con l’ex moglie di Paolo Bonolis, non si aspettava di dover affrontare una situazione del genere. (Caffeinamagazine.it)

Selvaggia Lucarelli - la sua casa è un paradiso con vista spettacolare : vi lascerà senza fiato - Il mix tra moderno ed etnico conferisce all’ambiente un senso di calore ed accoglienza raro da trovare nelle metropoli. Nonostante lo spazio non sia vasto come altre aree della casa, è organizzato in modo impeccabile per permettere a lei e al compagno Lorenzo Biagiarelli di sperimentare con nuove ricette. (Gaeta.it)

Tensione e qualche difficoltà fisica per l'opinionista tv - che ha detto la sua sulle critiche - su Selvaggia Lucarelli e sul perché ha accettato di fare la concorrente - «La vita ti segna, ti cambia, e spesso non te ne rendi conto», ha aggiunto, rivelando quanto questa esperienza stia rivelando aspetti di lei che credeva fossero consolidati. «Mi bastava produrre programmi tv, ma sono cose diverse. La produzione mi ha dato un busto», ha spiegato l’ex opinionista, sottolineando quanto sia difficile conciliare la competizione con le sue condizioni fisiche. (Iodonna.it)