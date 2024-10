Sci Alpino, la Nazionale Femminile in raduno: obiettivo Soelden, il debutto in Coppa del Mondo (Di venerdì 18 ottobre 2024) A una settimana dal debutto stagionale in Coppa del Mondo di Sci Alpino, le Azzurre, guidate da Federica Brignone, si raduneranno sulle nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano. La prima tappa sarà quella di Soelden. Il programma degli ultimi allenamenti partirà il 20 ottobre, fino al 24. Giorno della partenza per la città tirolese. Le convocate della Nazionale Italiana, scelte dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, sono la stessa Brignone insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Anche il campione azzurro Dominik Paris sarà in raduno proprio a Soelden, con la guida tecnica di Alberto Ghidoni. Per la squadra maschile ‘C’ di sci Alpino, sono in programma gli allenamenti dal 22 al 23 ottobre allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Varese). Come indica fisi. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A una settimana dalstagionale indeldi Sci, le Azzurre, guidate da Federica Brignone, si raduneranno sulle nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano. La prima tappa sarà quella di. Il programma degli ultimi allenamenti partirà il 20 ottobre, fino al 24. Giorno della partenza per la città tirolese. Le convocate dellaItaliana, scelte dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, sono la stessa Brignone insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Anche il campione azzurro Dominik Paris sarà inproprio a, con la guida tecnica di Alberto Ghidoni. Per la squadra maschile ‘C’ di sci, sono in programma gli allenamenti dal 22 al 23 ottobre allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Varese). Come indica fisi.

Sci Alpino : Brignone e compagne preparano debutto stagionale - Le azzurre si allenano in Val Senales, in vista del via della stagione a Soelden ROMA - Saranno le nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano, ad ospitare gli ultimi allenamenti delle azzurre prima del debutto stagionale di Soelden, in programma sabato 26 ottobre sul tradizionale tracciato aust . (Ilgiornaleditalia.it)

Sci alpino - azzurre in Val Senales per preparare il debutto di Soelden - Le nostre atlete si ritroveranno domenica 20 ottobre in Val Senales per una serie di allenamenti che le accompagnerà fino a giovedì 24, giorno della partenza verso l’Austria. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per la sessione di allenamenti altoatesina Federica Brignone insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. (Sportface.it)