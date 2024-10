Sbaglia bonifico e paga 100 volte l’importo della tassa sull'acqua (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un errore di digitazione costato caro a un cittadino di San Nicola La Strada, che ha pagato oltre 3200 euro anziché 32,25 per una semplice bolletta dell'acqua. Il malinteso è avvenuto al momento di effettuare il bonifico: i numeri erano corretti, ma la virgola è stata inserita nel posto Sbagliato Casertanews.it - Sbaglia bonifico e paga 100 volte l’importo della tassa sull'acqua Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un errore di digitazione costato caro a un cittadino di San Nicola La Strada, che hato oltre 3200 euro anziché 32,25 per una semplice bolletta dell'. Il malinteso è avvenuto al momento di effettuare il: i numeri erano corretti, ma la virgola è stata inserita nel postoto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonifico errato: cosa fare? - Talvolta può capitare, per distrazione o perché si è in possesso dell'IBAN sbagliato, di emettere un bonifico errato. Una situazione certamente fastidiosa, ma (quasi sempre) facilmente risolvibile. Bo ... (msn.com)

Bonifico bonus ristrutturazione, errore nella causale? Ecco come rimediare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Bonus casa e causale del bonifico: l’errore che crea panico, i chiarimenti dell’AdE - Per ottenere il bonus casa i bonifici delle spese effettuate devono avere una particolare dicitura. Cosa succede se si sbaglia? (designmag.it)