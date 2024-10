Saturday Night, recensione: Jason Reitman e un grande film che ci porta dietro le quinte della storia della tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) La frenesia, il caos, l'anarchia. E ovviamente il divertimento. La cronaca in tempo reale firmata da Jason Reitman dei 90 minuti che precedono il debutto di un'programma che ha segnato la storia della televisione americana. 11 ottobre 1975. La data in cui debuttava il Saturday Night Live, uno dei programmi che hanno avuto il maggior impatto sulla storia della televisione americana, (ri)definendo i canoni della comicità e del costume americano, dell'intrattenimento e dello spettacolo. Quasi cinquant'anni di un live show che ha ospitato i più grandi comici e personaggi dello show-biz americano, volti che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare anche dalle nostre parti. Dai Blues Brothers John Belushi e Dan Aykroyd con i Ghostbusters originali, a Chevy Chase, Andy Kaufman, Jane Curtin e un'infinità di volti che hanno popolate il sabato sera americano Movieplayer.it - Saturday Night, recensione: Jason Reitman e un grande film che ci porta dietro le quinte della storia della tv Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La frenesia, il caos, l'anarchia. E ovviamente il divertimento. La cronaca in tempo reale firmata dadei 90 minuti che precedono il debutto di un'programma che ha segnato latelevisione americana. 11 ottobre 1975. La data in cui debuttava ilLive, uno dei programmi che hanno avuto il maggior impatto sullatelevisione americana, (ri)definendo i canonicomicità e del costume americano, dell'intrattenimento e dello spettacolo. Quasi cinquant'anni di un live show che ha ospitato i più grandi comici e personaggi dello show-biz americano, volti che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare anche dalle nostre parti. Dai Blues Brothers John Belushi e Dan Aykroyd con i Ghostbusters originali, a Chevy Chase, Andy Kaufman, Jane Curtin e un'infinità di volti che hanno popolate il sabato sera americano

