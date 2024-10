Sanità, Parisi: "In Italia troppe disuguaglianze per cure, più risorse a Ssn" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo scienziato al convegno nazionale Ail, '+ 30 per cento mortalità infantile al Sud a causa della scarsa organizzazione cure' Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle cure. Tuttavia, in Italia ci sono moltissime disuguaglianze di s Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Parisi: "In Italia troppe disuguaglianze per cure, più risorse a Ssn" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo scienziato al convegno nazionale Ail, '+ 30 per cento mortalità infantile al Sud a causa della scarsa organizzazione' Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle. Tuttavia, inci sono moltissimedi s

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - Parisi : “In Italia troppe disuguaglianze per cure - più risorse a Ssn” - E non è […] The post Sanità, Parisi: “In Italia troppe disuguaglianze per cure, più risorse a Ssn” appeared first on L'Identità. Basti pensare che la mortalità infantile nel Sud è del 30% maggiore di quella del Nord. . (Adnkronos) – "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle cure. (Lidentita.it)

Sanità - Parisi : “In Italia troppe disuguaglianze per cure - più risorse a Ssn” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Sanità - Parisi : “In Italia troppe disuguaglianze per cure - più risorse a Ssn” - (Adnkronos) – "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle cure. Tuttavia, in Italia ci sono moltissime disuguaglianze di salute, disparità socio economiche che incidono in modo drammatico sulle aspettative di vita, anche tra i bambini. Basti pensare che la mortalità infantile nel Sud è del 30% maggiore di quella del Nord. (Periodicodaily.com)