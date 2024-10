Ritrovato senza vita il corpo di Silvia Nowak: giallo sulla morte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato Ritrovato, privo di vita e in evidente stato di decomposizione, il corpo di Silvia Nowak, la cinquantenne di nazionalità tedesca scomparsa martedì pomeriggio da Ogliastro Marina, frazione di Castellabate. Martedì il marito ne aveva denunciato la scomparsa ed immediatamente erano scattate le ricerche che hanno visto impegnati i carabinieri, i volontari, le unità cinofile che avevano potuto usufruire anche dell’ausilio di droni termici. Il corpo è stato Ritrovato dopo le 11 questa mattina, poco distante dall’abitazione. Si indaga per capire le cause della morte. Il marito è stato ascoltato in caserma dei carabinieri. Immagine dal drone di “Alta Prospettiva” L'articolo Ritrovato senza vita il corpo di Silvia Nowak: giallo sulla morte proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ritrovato senza vita il corpo di Silvia Nowak: giallo sulla morte Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato, privo die in evidente stato di decomposizione, ildi, la cinquantenne di nazionalità tedesca scomparsa martedì pomeriggio da Ogliastro Marina, frazione di Castellabate. Martedì il marito ne aveva denunciato la scomparsa ed immediatamente erano scattate le ricerche che hanno visto impegnati i carabinieri, i volontari, le unità cinofile che avevano potuto usufruire anche dell’ausilio di droni termici. Ilè statodopo le 11 questa mattina, poco distante dall’abitazione. Si indaga per capire le cause della. Il marito è stato ascoltato in caserma dei carabinieri. Immagine dal drone di “Alta Prospettiva” L'articoloildiproviene da Anteprima24.it.

