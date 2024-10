Real Madrid Ancelotti | Mbappé aveva dei giorni liberi non ho un’agenzia che organizza viaggi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “lo vedo vicino al 100%, sta molto bene ed è un piacere vederlo allenarsi. Non sono qui per commentare speculazioni, perchè solo di quello di tratta. Mi concentro sul lavoro che fa. Io lo vedo contento e felice, con voglia di dare il suo contributo alla squadra”. Così Carlo, che in conferenza stampa non si è potuto sottrarre alle domande su Kyliandopo le vicende che lo hanno riguardato nel corso della settimana per un presunto stupro a Stoccolma. “Per lui erano stati programmati deidi riposo e poi ognuno sceglie cosa vuole fare – ha aggiuntoin merito alo del francese a Stoccolma -. Io sono stato a Londra per duee non ho chiesto il permesso a nessuno. Inoltre, non hodiperre idei giocatori”, ha ironizzato il tecnico.