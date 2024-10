Potenza: manifestazione contro la crisi del settore automotive e richieste per un futuro sostenibile (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, la città di Potenza è diventata il palcoscenico di una manifestazione di protesta che ha visto la partecipazione di alcune centinaia di cittadini. L’evento, organizzato dalle sigle sindacali Aqcfr, Fismic e Ugl, si è tenuto in risposta alla crescente crisi del settore automotive in Italia. Questa manifestazione ha fatto da contraltare allo sciopero nazionale previsto a Roma, sottolineando le preoccupazioni condivise da lavoratori e sindacati riguardo al futuro dell’industria automobilistica. I rappresentanti dei sindacati hanno presentato un manifesto al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, intitolato “Unità e azioni necessarie per la difesa del settore automotive”. Gaeta.it - Potenza: manifestazione contro la crisi del settore automotive e richieste per un futuro sostenibile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, la città diè diventata il palcoscenico di unadi protesta che ha visto la partecipazione di alcune centinaia di cittadini. L’evento, organizzato dalle sigle sindacali Aqcfr, Fismic e Ugl, si è tenuto in risposta alla crescentedelin Italia. Questaha fatto da contraltare allo sciopero nazionale previsto a Roma, sottolineando le preoccupazioni condivise da lavoratori e sindacati riguardo aldell’industria automobilistica. I rappresentanti dei sindacati hanno presentato un manifesto al prefetto di, Michele Campanaro, intitolato “Unità e azioni necessarie per la difesa del”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Automotive, a Potenza manifestazione Aqcfr, Fismic e Ugl - Alcune centinaia di persone hanno partecipato stamani, a Potenza, a una manifestazione di protesta, organizzata da Aqcfr, Fismic e Ugl, sulla crisi del settore automotive. facendo quasi da contraltare ... (ansa.it)

Roma: corteo dei sindacati del settore automobilistico, 200 pullman da tutta Italia – VIDEO - Partita stamattina da piazza Barberini, la manifestazione si concluderà con l'arrivo entro le 14:00 a piazza del Popolo ... (radiocolonna.it)

Gli operai dell'automotive scioperano oggi: "C'è il rischio concreto di cancellare i posti di lavoro" - Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si mobilitano insieme. Per i sindacati "Stellantis in Italia e in generale l'automotive in Europa sono al collasso. Sono irrimediabilmente a rischio la prospettiva indus ... (today.it)