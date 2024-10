Passeggero derubato, la polizia locale blocca bus e ladro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, alle ore 17.15 circa, una persona ha riferito a una pattuglia in moto dell'unità territoriale ponente della polizia locale che gli era stato rubato il cellulare a bordo di un autobus della linea 1 Amt, in via Cornigliano.Gli agenti hanno inseguito Genovatoday.it - Passeggero derubato, la polizia locale blocca bus e ladro Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, alle ore 17.15 circa, una persona ha riferito a una pattuglia in moto dell'unità territoriale ponente dellache gli era stato rubato il cellulare a bordo di un autobus della linea 1 Amt, in via Cornigliano.Gli agenti hanno inseguito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio distrugge due auto della polizia locale a Margherita di Savoia : indagini in corso - Gli investigatori stanno analizzando minutamente queste registrazioni, sperando di identificare attività sospette o la presenza di terzi che possano aver avuto un ruolo nell’incidente. Il sindaco di Margherita di Savoia e altri rappresentanti istituzionali si sono dichiarati preoccupati per l’accaduto, sottolineando l’importanza della sicurezza per le forze dell’ordine e per l’intera comunità. (Gaeta.it)

Fd’I rilancia ’Nonno vigile’ : "Impiegare la polizia locale contro spaccio e furti" - Persone ‘reclutate’ tra i cittadini che si mettono al servizio della comunità, all’interno di un percorso di ‘cittadinanza attiva’ che già esiste nel Comune e che valorizza la voglia di rendersi utili alla collettività di pensionati o ex agenti. A presentare la risoluzione è la vice capogruppo Elisa Rossini: "I problemi della sicurezza non sono stati ancora risolti nonostante l’istituzione di un ... (Ilrestodelcarlino.it)

Quattro nuovi defibrillatori alla polizia locale - Da qualche giorno Varedo ha due novità in tema di sicurezza: una nuova auto della polizia locale dotata di tutti i più moderni dispositivi di sicurezza e 4 nuovi apparecchi Dae, i defibrillatori automatici esterni, il dispositivo medico che consente di erogare una scarica elettrica al cuore in arresto. (Ilgiorno.it)