Orlando traballa E rispunta il ritiro della patente Big del Pd in soccorso

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La clessidra è implacabile: 8 giorni al voto del 27-28 ottobre. Le ultime cartucce per Andrea, il campo largo dei fedelissimi (senza Matteo Renzi ma con Carlo Calenda) in Liguria si gioca il tutto per tutto. Non solo la successione a Giovanni Toti, ma anche il destinocoalizione. Da archiviare o valida alternativa a Giorgia Meloni? Il Nazareno così suona la carica per l'ultima settimana: arrivano a Genova Roberto Speranza, Stefano Bonaccini, Enzo Amendola, Maurizio Landini (oggi tra Imperia, Savona, Genova), Pierluigi Bersani e la stessa Elly Schlein (sabato), oltre ad Alessandra Todde, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda (in calendario lunedì). In pratica tutti a rianimare una partita che sembrava al sicuro, e che evidentemente al sicuro non è.