Operazione contro traffico di droga e armi in Campania: scoperti ingenti stash a Casalnuovo, Marigliano e Acerra (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell'ordine continuano a intensificare i controlli nelle aree più colpite dal traffico di sostanze stupefacenti e armi. I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, supportati dai militari del reggimento Campania, hanno recentemente condotto una serie di operazioni nelle cittadine di Casalnuovo, Marigliano e Acerra. Il risultato è stato una significativa scoperta di droga e armamenti nascosti in spazi pubblici e privati, un chiaro segnale dell'intensificarsi di attività illecite nella zona. I ritrovamenti a Casalnuovo Durante il servizio di controllo, che ha mirato a setacciare le aree comuni delle palazzine popolari, i Carabinieri hanno effettuato un'importante perquisizione nell'isolato 3 di Casalnuovo, situato in Viale dei Pini.

