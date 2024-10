Open Arms "non era in avaria", Bongiorno smonta i teoremi della Ong (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il video girato dal sommergibile Venuti "parla chiaro": "Non c'era alcuna avaria, la barca coi migranti non era fuori controllo". Lo ha detto il legale di Matteo Salvini Giulia Bongiorno nel corso dell'arringa difensiva al processo Open Arms e nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. "L'imbarcazione aveva capacità di governo e c'era chi manovrava verso poppa. Non c'era poi nessuno squarcio: persino il consulente dell'accusa ha detto che quello che è stato fatto passare come un buco era solo una chiazza di colore diverso La barca era integra, non c'era alcun distress e i motori funzionavano", ha continuato l'avvocato. Iltempo.it - Open Arms "non era in avaria", Bongiorno smonta i teoremi della Ong Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il video girato dal sommergibile Venuti "parla chiaro": "Non c'era alcuna, la barca coi migranti non era fuori controllo". Lo ha detto il legale di Matteo Salvini Giulianel corso dell'arringa difensiva al processoe nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. "L'imbarcazione aveva capacità di governo e c'era chi manovrava verso poppa. Non c'era poi nessuno squarcio: persino il consulente dell'accusa ha detto che quello che è stato fatto passare come un buco era solo una chiazza di colore diverso La barca era integra, non c'era alcun distress e i motori funzionavano", ha continuato l'avvocato.

