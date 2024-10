Gaeta.it - Omicidi e cronaca nera: il fascino di racconti veritieri nelle serie tv italiane

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il genere del “true crime” ha conquistato un vasto pubblico, trascinando gli spettatori in profondità oscure e misteriose. Oggi, lanon è più relegata a pagine di giornale o programmi di approfondimento, ma si è trasformata in una forma di intrattenimento attraverso docu-tv. Recentemente, l’arrivo di produzioni come “Avetrana – Qui non è Hollywood” si inserisce in un filone che appassiona e attrae, da anni, un pubblico sempre più vasto. Avetrana: la storia di Sarah Scazzi Il 26 agosto 2010, il piccolo comune di Avetrana, nel Salento, viene scosso dall’orrendoo di Sarah Scazzi, una ragazza di appena quindici anni. La sua scomparsa segna l’inizio di un lunghissimo incubo per la sua famiglia e per l’intera comunità.