Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio a Siena, così l’autista di un bus mette in salvo un automobilista e il figlio rimasti bloccati – Le immagini

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un autista di un bus di Autolinee toscane ha messo innella serata di giovedì 17 ottobre unrimasto bloccato con ilpiccolo aa causa delle forti piogge. È accaduto in via Aldo Moro, nella zona nord della città intorno alle 19.45.alla guida del bus, Giuseppe Cangialosi 37 anni di Poggibonsi, mentre percorreva a scendere la strada già invasa dall’acqua, ha incrociato una Fiat Punto ferma lungo la carreggiata con il motore in panne a causa dell’acqua. All’interno un uomo e un bambino di circa 5 anni, seduto dietro, con difficoltà a scendere dall’abitacolo. L'articolodi un businune il– Leproviene da Il Fatto Quotidiano.