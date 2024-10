Nico Brizzi, Codice Ristorazione: il Bestseller del Financial Chef n° 1 al mondo su come avere successo nel settore del food (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 18.10.2024 – Una risorsa imperdibile per gli imprenditori della Ristorazione che desiderano superare la crisi del settore e rilanciare la loro attività con un format vincente, capace di prosperare nel mercato attuale, altamente selettivo e competitivo. Per Chef e ristoratori che vogliono dare nuova vita alla loro attività, è ora disponibile l'ultimo libro di Nico Brizzi, "Codice Ristorazione: Il Protocollo Definitivo Per Passare Da Artigiano A Imprenditore, Creare Il Tuo Format Di successo E Aumentare Margini E Profitto Con Il Tuo Ristorante" (Bruno Editore). Questo manuale offre strategie pratiche, testate in centinaia di aziende per aumentare la redditività e il profitto, permettendo agli operatori del settore di emergere e prosperare nel competitivo mercato della Ristorazione moderna. Liberoquotidiano.it - Nico Brizzi, Codice Ristorazione: il Bestseller del Financial Chef n° 1 al mondo su come avere successo nel settore del food Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 18.10.2024 – Una risorsa imperdibile per gli imprenditori dellache desiderano superare la crisi dele rilanciare la loro attività con un format vincente, capace di prosperare nel mercato attuale, altamente selettivo e competitivo. Pere ristoratori che vogliono dare nuova vita alla loro attività, è ora disponibile l'ultimo libro di, ": Il Protocollo Definitivo Per Passare Da Artigiano A Imprenditore, Creare Il Tuo Format DiE Aumentare Margini E Profitto Con Il Tuo Ristorante" (Bruno Editore). Questo manuale offre strategie pratiche, testate in centinaia di aziende per aumentare la redditività e il profitto, permettendo agli operatori deldi emergere e prosperare nel competitivo mercato dellamoderna.

