Nelle mani di Federico Ravaglia | Bologna ci basta una scintilla Possiamo puntare all’Europa sogno di essere il n 1 rossoblù

Bologna, 18 ottobre 2024 – Nella cameretta c'è un letto a castello. Fede dorme sotto, Ale di sopra. Come tutti i gemelli, la loro è una simbiosi totale, ma con un'aggravante: il pallone. Giocano sempre, ovunque. Un giorno Ale torna a casa con un poster direttamente dal futuro. C'è scolpita una scritta: 'This-is-Anfield'. Fede la guarda con l'inconsapevolezza dei predestinati. "Quando due settimane fa ho visto dal vivo la targhetta originale, ho videochiamato subito mio fratello e gli ho detto: domani, quando entrerò in campo, toccherò quella scritta anche per te". A Liverpool Federico Ravaglia ha percorso il tunnel della storia con la maglia del Bologna, sotto gli occhi gonfi d'orgoglio del fratello Alessandro e di papà Leonardo in tribuna.

