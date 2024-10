Gaeta.it - Milano celebra il World Pasta Day con un evento esclusivo di Molino Casillo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ogni anno, il 25 ottobre, gli appassionati di gastronomia di tutto il mondo si riuniscono per festeggiare ilDay, una giornata dedicata a uno dei simboli della cucina italiana. Quest’anno,, un’azienda rinomata nel settore della produzione di farine e semole di alta qualità sin dal 1958, ha in programma unpresso l’Hub di Identità Golose a. Questa iniziativa promette di essere un’occasione straordinaria per esplorare le molteplici sfaccettature della, grazie all’utilizzo della semola Superior di, un ingrediente distintivo nel panorama culinario. L’offrirà ai partecipanti la possibilità di gustare piatti innovativi progettati per esaltare il sapore e la texture della