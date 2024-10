Maltempo, strade come fiumi nel Livornese: uomo si salva aggrappandosi a cartelli stradali (Di venerdì 18 ottobre 2024) A Campiglia Marittima, provincia di Livorno, sono state soccorse nella notte 30 persone minacciate dall'innalzamento dell'acqua generato dalla rottura dell'argine del fiume Cornia. In rete il video di un uomo che si salva aggrappandosi a un cartello stradale. Fanpage.it - Maltempo, strade come fiumi nel Livornese: uomo si salva aggrappandosi a cartelli stradali Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A Campiglia Marittima, provincia di Livorno, sono state soccorse nella notte 30 persone minacciate dall'innalzamento dell'acqua generato dalla rottura dell'argine del fiume Cornia. In rete il video di unche sia un cartello stradale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte di paura per il maltempo - uomo travolto dalla piena : ecco come si è salvato - Le situazioni più critiche, però, si sono vissute in provincia di Livorno. I fari per la giornata di domani e di domenica sono puntati principalmente su Sicilia e Calabria. itNelle prossime ore, infatti, il centro di questo vortice si sposterà verso Sud con fari puntati su Sicilia e Calabria. In generale, però, questa nuova ondata di pioggia e temporali non sembra intenzionata a lasciare fuori ... (Cityrumors.it)

Campiglia Marittima sott'acqua per il maltempo - uomo travolto dal fiume si salva aggrappandosi ai cartelli - La furia delle piogge ha scaricato oltre 170 mm d’acqua in poche ore su Campiglia Marittima, provocando gravi allagamenti e danni. (Notizie.virgilio.it)

Maltempo Toscana - il fiume Cornia rompe gli argini. Un uomo si salva aggrappandosi ai cartelli stradali – Il video - Dodici persone che abitano nella zona rimaste isolate sono state soccorse dai vigili del fuoco con i battelli e trasferite nella struttura di accoglienza predisposta dal comune. Nella notte sono caduti complessivamente 172 mm di pioggia, di cui almeno 120 mm in un’ora. La protezione civile, la Provincia di Livorno, Avela e la Croce Rossa e ancora sono al lavoro nelle situazioni di criticità e ... (Open.online)