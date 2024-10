Maltempo a Pisa, strade allagate e disagi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa, 18 ottobre 2024 – Nella tarda serata di ieri (17 ottobre 2024), la pioggia caduta non è stata poca, provocando come al solito disagio e preoccupazione per chi si trovava in macchina o al piano terra della sua abitazione o per chi pensava alla sua attività raso strada, consapevole della possibilità di dover buttare via tutti i macchinari ad esempio la mattina seguente. Ieri giornata di allerta arancione, estesa fino alle 7 di stamattina. L’iter per molti: “Chiamata ai carabinieri che passano i vigili del fuoco che scaricano sulla municipale che non risponde o è occupata”, lo sfogo di tanti Pisani sui social. I vigili del fuoco con più di 70 chiamate da gestire, la municipale, lamentano alcuni, con “una sola volante”. Il consiglio, comunque, che viene dato è quello di “chiudere la strada”. Lanazione.it - Maltempo a Pisa, strade allagate e disagi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Nella tarda serata di ieri (17 ottobre 2024), la pioggia caduta non è stata poca, provocando come al solitoo e preoccupazione per chi si trovava in macchina o al piano terra della sua abitazione o per chi pensava alla sua attività raso strada, consapevole della possibilità di dover buttare via tutti i macchinari ad esempio la mattina seguente. Ieri giornata di allerta arancione, estesa fino alle 7 di stamattina. L’iter per molti: “Chiamata ai carabinieri che passano i vigili del fuoco che scaricano sulla municipale che non risponde o è occupata”, lo sfogo di tantini sui social. I vigili del fuoco con più di 70 chiamate da gestire, la municipale, lamentano alcuni, con “una sola volante”. Il consiglio, comunque, che viene dato è quello di “chiudere la strada”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni : elenco comuni scuole chiuse - L'elenco dei comuni coinvolti è in continuo aggiornamento. Anche in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto sarà in vigore l'allerta arancione. In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente chiusura delle scuole. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di ... (Fanpage.it)

Maltempo - “Il Bosco in Rosa” al Bosco di Capodimonte rinviato al 26 ottobre - Appuntamento rimandato per la quinta edizione de “Il Bosco in Rosa”, la passeggiata che ogni anno colora i viali del Real Bosco di Capodimonte. Una manifestazione tutta al femminile in cui gli uomini […]. Rinviata la quinta edizione de “Il Bosco in Rosa”, la passeggiata che ogni anno colora i viali del Real Bosco di Capodimonte. (2anews.it)

Maltempo in Liguria - venerdì 18 ottobre scuole chiuse in diverse città. L’elenco - . L'articolo Maltempo in Liguria, venerdì 18 ottobre scuole chiuse in diverse città. La Spezia si prepara ad affrontare una giornata di maltempo che avrà ripercussioni anche sull'attività scolastica. Domani, infatti, numerose scuole della provincia resteranno chiuse o posticiperanno l'orario di ingresso. (Orizzontescuola.it)