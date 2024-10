"Ma come fai a dirlo? Stasera occhio...": Paolo Del Debbio perde la calma e sbrocca con l'ospite | Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un solo colpo, ben assestato e, purtroppo, fatale. Il caso della morte di Manuel Mastrapasqua a Rozzano fa ancora scalpore, il 31enne è morto dissanguato a Rozzano venerdì notte dopo che una coltellata gli ha reciso una vena tra cuore e polmoni. L'autore, il 19enne Daniele Rezza, voleva da lui solo un paio di cuffie. Manuel stava rientrando nella sua abitazione, dopo aver finito di lavorare a mezzanotte nel Carrefour di via Carlo Farini a Milano. Il killer, reo confesso e ora agli arresti, gli aveva strappato un paio di cuffie da meno di 15 euro e dopo un tentativo di reazione del 31enne lo aveva accoltellato al torace. Assurdo. Di questo si discute a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento sociale e politico, condotto da Paolo Del Debbio ogni giovedì sera su Rete4. Liberoquotidiano.it - "Ma come fai a dirlo? Stasera occhio...": Paolo Del Debbio perde la calma e sbrocca con l'ospite | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un solo colpo, ben assestato e, purtroppo, fatale. Il caso della morte di Manuel Mastrapasqua a Rozzano fa ancora scalpore, il 31enne è morto dissanguato a Rozzano venerdì notte dopo che una coltellata gli ha reciso una vena tra cuore e polmoni. L'autore, il 19enne Daniele Rezza, voleva da lui solo un paio di cuffie. Manuel stava rientrando nella sua abitazione, dopo aver finito di lavorare a mezzanotte nel Carrefour di via Carlo Farini a Milano. Il killer, reo confesso e ora agli arresti, gli aveva strappato un paio di cuffie da meno di 15 euro e dopo un tentativo di reazione del 31enne lo aveva accoltellato al torace. Assurdo. Di questo si discute a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento sociale e politico, condotto daDelogni giovedì sera su Rete4.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Daniele Rezza - l'assassino di Rozzano : come ha passato le ore dopo aver ucciso per le cuffiette da 14 euro - Allora sono andato alla stazione di Pieve Emanuele accompagnato da mio padre. Il racconto, i racconti E l’uomo, particolare che emerge dai verbali, venerdì lo avrebbe anche accompagnato da Rozzano a Cermenate, nel Comasco, dove Rezza ha incontrato un gruppo di amici. Cuffie che sono state trovate dai carabinieri in un cestino della spazzatura, dove il padre di Daniele, “su indicazione del ... (Ilgiorno.it)