Lotta al terrorismo, concluso il corso dedicato alle forze dell'ordine (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha partecipato, alla “Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato” di Caserta, alla cerimonia conclusiva del corso di formazione per il contrasto al terrorismo e all’eversione, che si è svolto dall’8 al Casertanews.it - Lotta al terrorismo, concluso il corso dedicato alle forze dell'ordine Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha partecipato, alla “Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato” di Caserta, alla cerimonia conclusiva deldi formazione per il contrasto ale all’eversione, che si è svolto dall’8 al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valeria Marini nel casertano per il concorso di bellezza - Una festa di ‘razza’ attende chi abita a Marcianise e dintorni. Domenica 13 ottobre, nel megastore degli animali Zoomiguana sulla SS 265, è infatti previsto, a partire dalle 15, Showdog, l’evento in collaborazione con Ermanno Alviggi che premia la bellezza dei cani, fedeli e inseparabili. Si... (Casertanews.it)

“Strategie di acquisizione : Open House e Identità digitale” - a Caserta il corso per agenti immobiliari di Fimaa e WeUnit.it - Caserta. L’Open House, pratica che sta rivoluzionando il modo di presentare gli immobili, consente agli agenti di attirare un maggior numero di potenziali acquirenti in meno tempo, creando un’esperienza coinvolgente che favorisce la vendita. ‘Strategie di acquisizione: ottimizzare Open House e Identità digitale’, questo il titolo del nuovo incontro che prevede, in apertura, i saluti ... (Casertanotizie.com)

Caserta : ex Lombardo Radice - il TAR respinge il ricorso dei genitori - Alla base di tutto c’è la scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Marino di abbattere e ricostruire con i fondi Pnrr il plesso Lombardo-Radice, per realizzarvi un asilo nido e una scuola dell’infanzia, anche se poi la scelta sul se inserire anche la primaria, come ha fatto notare ai giudici amministrativi l’avvocato che assiste il Comune, Pasquale Marotta, può avvenire una volta ... (Casertanotizie.com)