"Lo faccio per mamma", l'annuncio di Pier Silvio Berlusconi sorprende i fan delle serie turche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da qualche anno su Mediaset abbondano le serie tv realizzate in Turchia. Le produzioni turche, dalle soap opera ai titoli drammatici, hanno letteralmente invaso non solo la Tv, ma anche la piattaforma streaming di Netflix. Dov'è la notizia, direte voi che ci seguite con attenzione? Ebbene, la notizia è che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha deciso di acquistare i diritti di "tutte le serie turche disponibili". Pier Silvio ha spiegato che la sua decisione deriva dal fatto che piacciono alla mamma, Carla Elvira Dall'Oglio, che lo "obbliga" a vederle insieme a lei. Scopriamo cosa ha raccontato il figlio del fondatore alle pagine di un noto quotidiano, tra aneddoti familiari e strategie commerciali.

