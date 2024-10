Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia a rischio nelle pre-qualifiche, bene Martin

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-4 minuti: trova il traffico e la gialla al T1 per la caduta di Lorenzo Salvadori. Per lui è un giro fondamentale. -5 minuti: grande Bezzecchi, secondo tra Marquez e. Adesso tocca a Pecco. Momento topico delle pre--6 minuti: eccoloche stampa 1:27.967, ma Marquez fa meglio di lui (1:27.770). Quarto Bezzecchi. Entra adesso-7 minuti: attenzione ache può andare in testa -8 minuti: attenzione perché al momentoè fuori dai dieci, Acosta entra in top 10,si mette al sicuro. Il pilota cambia la gomma posteriore, non cambierà l’anteriore. -9 minuti: secondo tempo per Marquez, a +0.003 da Vinales. Terzo tentativo per Di Giannantonio che si porta in terza posizione, quinto Acosta -10 minuti: giro bruciato da, adesso nono. Attenzione perché è una posizione pericolosa.