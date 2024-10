LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand umilia Ineos Britannia, distacco siderale e 5-2 (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:39 Ci si aspettava la risposta dai detentori del titolo, ed eccola. Vittoria roboante di New Zealand, che ha alzato la voce riportando Ineos con i piedi per terra. 14:37 24’49” il crono impiegato dagli oceanici per completare i 6 lati della regata. distacco che è divenuto siderale negli ultimi due lati. Taglia adesso il traguardo Ineos con 1’13” di distacco. NEW Zealand VINCE RACE-7 E SI PORTA SUL 5-2! 14:31 Ultimo gate per i neozelandesi, che iniziano ad intravedere la vittoria. Match race dominato, con il contributo decisivo dello staff che risiede a terra. A Nathan Outteridge e Peter Burling sono arrivate informazioni preziosissime da coloro che seguono le condizioni metereologiche e del vento. 14:30 Oltre 700 metri di margine per New Zealand, che sta interpretando perfettamente queste continue rotazioni del vento. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand umilia Ineos Britannia, distacco siderale e 5-2 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:39 Ci si aspettava la risposta dai detentori del titolo, ed eccola. Vittoria roboante di New, che ha alzato la voce riportandocon i piedi per terra. 14:37 24’49” il crono impiegato dagli oceanici per completare i 6 lati della regata.che è divenutonegli ultimi due lati. Taglia adesso il traguardocon 1’13” di. NEWVINCE RACE-7 E SI PORTA SUL 5-2! 14:31 Ultimo gate per i neozelandesi, che iniziano ad intravedere la vittoria. Match race dominato, con il contributo decisivo dello staff che risiede a terra. A Nathan Outteridge e Peter Burling sono arrivate informazioni preziosissime da coloro che seguono le condizioni metereologiche e del vento. 14:30 Oltre 700 metri di margine per New, che sta interpretando perfettamente queste continue rotazioni del vento.

