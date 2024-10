LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: inizia gara-7 tra Ineos Britannia e New Zealand (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:15 Ingresso al primo cancello con New Zealand che vanta 6 secondi di margine sui britannici. In corso ora il primo lato di poppa con il vento che spira a 12.6 nodi medi. 14:14 Recupera 150 metri Ineos. Oggi c’è vento da terra, di conseguenza non c’è un lato che presenta un vantaggio rispetto all’altro, ma bisogna fare attenzione ai cali di pressione. 14:12 Ineos vira poco prima di arrivare al boundary di sinistra, con l’incrocio che penalizza gli inglesi costringendoli ad entrare nei rifiuti degli avversari e ad effettuare una manovra ulteriore. In un attimo New Zealand guadagna 200 metri. 14:11 Altra ottima partenza dei britannici, che con un timing perfetto avviano la regata. Subito un interessante speed test tra le due imbarcazioni. 14:11 Ineos si mette sulla poppa dei neozelandesi a 30 secondi dalla partenza. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: inizia gara-7 tra Ineos Britannia e New Zealand Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:15 Ingresso al primo cancello con Newche vanta 6 secondi di margine sui britannici. In corso ora il primo lato di poppa con il vento che spira a 12.6 nodi medi. 14:14 Recupera 150 metri. Oggi c’è vento da terra, di conseguenza non c’è un lato che presenta un vantaggio rispetto all’altro, ma bisogna fare attenzione ai cali di pressione. 14:12vira poco prima di arrivare al boundary di sinistra, con l’incrocio che penalizza gli inglesi costringendoli ad entrare nei rifiuti degli avversari e ad effettuare una manovra ulteriore. In un attimo Newguadagna 200 metri. 14:11 Altra ottima partenza dei britannici, che con un timing perfetto avviano la regata. Subito un interessante speed test tra le due imbarcazioni. 14:11si mette sulla poppa dei neozelandesi a 30 secondi dalla partenza.

Ore 14:10, Ineos Britannia-Emirates New Zealand Ore 15:15, Emirates New Zealand-Ineos Britannia